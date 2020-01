Acordar de madrugada para conseguir uma ficha e assegurar uma vaga para realização de consultas e exame médicos em unidades estaduais de saúde estão com os dias contados. Em meio à era digital, o governo do Acre, através da Assembleia Legislativa do Acre, sancionou a criação de um aplicativo de dispositivo móvel para marcar consultas e exames na rede pública estadual de saúde.

O objetivo do aplicativo é diminuir as filas para marcação de consultas e minimizar as ausências, possibilitando que outros pacientes ocupem o horário vago. O paciente receberá alertas do aplicativo lembrando do agendamento cinco, três e um dia antes da consulta ou exame.

De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 14, a Lei Nº 3.608, caberá ao Poder Executivo editar normas complementares para a execução . O agendamento poderá ser feito por usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), gratuitamente. A decreto não estabelece prazo para a criação do aplicativo.