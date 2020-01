São muitos os projetos da Secretaria de Educação para garantir um ensino de qualidade para os indígenas do Acre, neste ano. Entre eles destacam-se a garantia de certificação para os alunos de Ensino Médio nas aldeias, a reforma e a construção de novas escolas e, sobretudo, a qualificação de professores através da criação da Escola de Magistério do Estado.

Essas ações foram reveladas pelo secretário de Educação Mauro Sérgio da Cruz, durante uma reunião, ao jovem cacique Bira Júnior Yawanawa, da Comunidade Nova Esperança, do Rio Gregório. O líder indígena procurou a Secretaria de Educação para conseguir a certificação dos alunos que cursaram o ensino médio. Ele também reivindicou a reforma da escola da aldeia que está em péssimas condições estruturais. Mas, Bira Júnior acabou recebendo notícias de ações do Governo que vão muito além das suas pretensões.

“É importante manter os nossos jovens estudando na comunidade e isso só é possível com a nossa escola de ensino médio funcionando e garantindo a certificação dos nossos alunos, o que ainda não acontecia. Apesar da escola funcionar há bastante tempo não tínhamos o Projeto Político-Pedagógico (PPP) que garante o documento de conclusão dos estudantes. Assim muitos jovens poderiam ir para as cidades estudar. A gente sabe que nelas existem muitas tentações que podem desviar o rumo dos nossos jovens,” afirmou o Yawanawa.

Preservação e desenvolvimento da cultura indígena

Sensível às necessidades das comunidades indígenas, o secretário Mauro Sérgio, revelou que a sua gestão, com o apoio do governador Gladson Cameli, já vem trabalhando nos PPPs para as escolas das aldeias desde o ano passado. As entregas deverão ocorrer em fevereiro o que garantirá o funcionamento de unidades escolares de ensino médio em aldeias das 16 etnias que existem no Acre.

“A secretaria está comprometida com os povos indígenas para oferecer um ensino de qualidade. Isso, juntamente com a educação na zona rural, são prioridades para a nossa gestão. Queremos reformar todas as escolas indígenas e inovar com um projeto ousado para a construção de novas unidades escolares adaptadas às realidades das aldeias. A nossa missão é levar uma luz a esses povos para que as crianças e adolescentes recebam proteção e possam no futuro produzir aquilo que se espera delas à sociedade como um todo”, destacou o secretário.

O secretário disse ainda que o compromisso do Estado é oferecer a formação aos professores indígenas dessas unidades. “Temos um projeto de reinstalar a Escola de Magistério para formar os professores acreanos de acordo com a realidade social do local onde eles dão aulas. Isso vai garantir a perpetuação de valores essenciais para a nossa educação. A riqueza cultural de cada povo indígena precisa ser preservada e desenvolvida e isso deve constar nos currículos dessas escolas,” complementou Mauro.

Garantia de educação para todos

Participaram ainda do encontro o chefe de Departamento de Orçamento, Leonardo Barrosos, que está empenhado em encontrar as fontes de recursos para a construção das novas escolas indígenas e rurais. Também o responsável pela educação indígena da Secretaria, Nilo Júnior, que tem percorrido as aldeias de todo o Acre ouvindo as necessidades das aldeias para articular os projetos pedagógicos.

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) fez questão de estar presente acompanhando Bira Júnior Yawanawa. O parlamentar saiu entusiasmado do encontro pelas novas diretrizes traçadas pela secretaria.

“Essa reunião foi muito produtiva. Para mim é uma alegria ver o secretario já ter um projeto que atende todas as aldeias do Acre. O Governo do Estado está de parabéns por estar levando a educação aos lugares mais longínquos. Eu mesmo estive na última colocação do Rio Paraná dos Mouras, no Juruá, e ali foi anunciada a construção de uma escola. Não dá pra imaginar a felicidade da população dessa comunidade. São pessoas humildes e trabalhadoras que precisam garantir uma formação educacional dos seus filhos sem precisarem enviá-los às cidades que oferecem muitos riscos aos jovens,” disse o deputado.