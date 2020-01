Igualmente uma equação do terror, a população acreana contabiliza atônita uma media de quase dois assassinatos diários registrados na capital e no interior do estado.

Somente na primeira quinzena de janeiro, pelo menos 19 mortes violentas foram registradas, sendo 80% dos casos em Rio Branco.

Desses, 4 morreram em confronto com a polícia e isso significa cerca 21% dos casos.

Paralelo a Isso, não estamos levando em conta as inúmeras tentativas de homicidio.

Para piorar ainda mais a sensação de insegurança da população, quatro detentos ligados as fações do crime, fugiram do presídio que em tese seria de segurança máxima.

Coincidentemente, na madrugada da fuga, não haviam policiais penais nas guaritas e as câmeras de vigilância interna e externa estavam desligadas.

Até mesmo o diretor do Instituto penal no Acre, Lucas Gomes, já se diz ameaçado de morte, demonstrando que a força de poder das organizações criminosas, gradativamente sufocam e dão as cartas, anti as instituições de segurança pública estatal.

Enquanto as autoridades públicas se cercam de policiais fazendo suas escoltas e de seus familiares, os cidadãos comum oram e se protegem como pode.

Somente para fazer a segurança do governador Gladson Cameli (PP) e de seu vice Major Rocha (PSDB), por exemplo, nada menos que 90 policiais militares foram tirado das ruas para essa proteção.

Confira o número de mortes por violência no Acre entre 1° de Janeiro até esta quarta feira 15;

1 – Amanda Silva Barbosa | Bairro Santa Inês – Rio Branco | 01/01

2 – Bismarque Araújo | Comunidade Rio Cruzeiro do Vale – Porto Walter | 02/01

3 – Felipe Ramon | CIdade do Povo – Rio Branco | 03/01

4 – Rosemilda Oliveira da Silva | CIdade do Povo – Rio Branco | 03/01

5 – Roselho dos Santos Moura | Estrada do Mutum – Rio Branco | 05/01

6 – Ítalo da Silva Charife | Bairro Conquista – Rio Branco | 05/01

7 – Antônio Hudesson Pereira | Jardim Primavera – Sena Madureira | 06/01

8 – Stanley Fernandes | Bairro Conquista – Rio Branco | 07/01

9 – Davi (sobrenome não identificado) | Bairro João Eduardo II – Rio Branco | 07/01

10 – Gabriel Riqueime | Ramal do Mineiro – Rio Branco | 08/01

11 – José Nunes Pereira | Ramal do Mineiro – Rio Branco | 08/01

12 – Dangêla Maria de Souza | Bairro Vitória – Rio Branco | 09/01

13 – Francisco Neri de Freitas | Comunidade Esperança, Bairro da Pista – Rio Branco | 10/01

14 – José Isaías Pereira | Bairro Centro – Epitaciolândia | 10/01

15 – (Não identificado – assaltante 16 anos) | Entre as rodovias AC-407 e 405 – CZS | 10/01

16 – Dionys da Fonseca Pinheiro | Parque Industrial, Rosa Linda – Rio Branco | 12/01

17 – Oseias da Silva Raygaa | Ramal das Bananeiras – Rodrigues Alves | 13/01

18 – Antônio José Bernardo de Oliveira | Cidade do Povo – Rio Branco | 14/01

19 – João Vitor Sales de Lima (encontrado) | Igarapé São José – Manoel Urbano | 14/01