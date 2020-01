Com foco na manutenção de vias e melhorias em vários pontos da cidade, a Prefeitura de Rio Branco intensificou os serviços de limpeza, drenagem de córregos, recuperação do pavimento, poda, roçagem, varrição e remoção de entulhos, alcançando também os ramais, com as ações da “Operação Inverno”.

Os serviços realizados pela Prefeitura, têm avançado em diversas frentes pela cidade. Nesta quarta-feira (15), as equipes atuam no Ramal Benfica, Ramal Belo Jardim III, Recanto dos Buritis, Cidade do Povo e em outros 15 bairros, com serviços de recuperação do pavimento, manutenção da iluminação pública, limpeza e revitalização de praças.

O serviço de pavimentação, por exemplo, melhora as condições de tráfego e traz mais segurança às vias públicas, tanto para pedestres quanto para motoristas. A Prefeitura também está realizando a ampliação da ponte sobre o Igarapé Liberdade que, liga o ramal Belo Jardim III a comunidade Catuaba em mais 14 metros.

Com essa medida, a ponte sai de 38 metros para 52 metros de extensão, resolvendo definitivamente o problema de desbarrancamento na cabeceira, permitindo o reestabelecimento da circulação de ônibus naquela linha e escoamento da produção naquela região.