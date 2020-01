As astronautas Jessica Meir e Cristina Koch realizam a segunda caminhada espacial feita apenas por mulheres na história nesta quarta-feira (15). Elas vão fazer manutenções na parte externa da Estação Espacial Internacional (ISS) por aproximadamente seis horas e meia.

A primeira caminhada feita apenas por mulheres aconteceu no dia 18 de outubro do ano passado, após 61 anos em que a humanidade explora o espaço.

Elas realizaram a troca das baterias níquel das placas solares por novas, feitas de lítio, mais duradouras e eficientes.

Os trabalhos desta quarta começaram às 4h50 (horário de Brasília). O novo feito histórico pode ser acompanhado ao vivo pelo canal oficial da NASA no Youtube.

Esta é a primeira de três caminhadas espaciais programadas para janeiro. No dia 20, Meir e Koch devem realizar a terceira também composta apenas por mulheres. No dia 25, Luca Parmitano e Andrew Morgan darão continuidade a experimentos em microgravidade. Ambas poderão ser acompanhadas ao vivo também canal do Youtube da NASA.