Nem mesno com as inúmeras explicações já dadas pelas Secretaria de Infra Estrutura e de Turismo e até mesmo pelo governador Gladson Cameli (PP), que a ideia de colocar estátuas de Dinossauros nas entradas principais do Acre, para atrair visitantes eram apenas “sugestões”, e não um fato ja decido, o assunto parece que ainda não foi totalmente digerido pela maioria dos acreanos.

O assunto, virou meme nas redes sociais com inúmeras criticas, afirmando que os tais monumentos pré históricos, ridicularizaria ainda mais o estado acreano, já tão pobre e esquecido no centro Sul do país, após 20 anos do famigerado projeto da “florestania”, marca deixada pelos governos da Frente Popular do Acre, comandada pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Em meio a polêmica, a própria secretaria de empreendedorismo e Turismo Eliane Sinhasique, se defendeu alegando que a ideia primeira (dela) era colocar uma estátua do chefe da revolução acreana Plácido de Castro, montado em seu cavalo e que os “Dinos”, foi uma sugestão dos engenheiros e arquitetos da SEINFRA.

“Conseguimos uma emenda de R$ 433.798,00 do deputado Flaviano Melo. A Seinfra é a secretaria responsável por desenvolver todos os projetos de engenharia e arquitetura das obras do estado. Minha ideia inicial era colocar o Plácido de Castro no seu cavalo e a placa com os seguintes dizeres: Bem-Vindo ao Acre – Único estado que lutou para ser brasileiro…

A equipe começou a trabalhar no projeto e me apresentou, além da minha sugestão (que já tem até o layout em 3D), a sugestão de colocar o dinossauro, entendendo que o apelo visual seria maior e revertendo a brincadeira que fazem sobre o Acre”, explicou Sinhasique em sua página do Facebook.

Confira alguns memes criados pelos internautas, repudiando a ideia dos “Dinos”;