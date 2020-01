APrefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), informa que por conta da movimentação do terreno, iniciou nesta terça-feira, 14, o serviço de recuperação da cabeceira da ponte do Belo Jardim 3. De acordo com o secretário Marcos Venício de Oliveira, o trabalho deve durar aproximadamente três semanas e inclui o aumento do vão em 20 metros.

Em função do aumento das águas do Igarapé Liberdade, não será feito um desvio, a travessia na ponte será realizada com o apoio das Secretarias Municipais de Infraestrutura, de Agricultura e Floresta (Safra) e empresa responsável pelas obras.