O jovem João Vitor Sales de Lima, de 16 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (12), foi encontrado morto dentro do igarapé São João, em uma área de mata da zona rural de Manoel Urbano.

Populares acharam o corpo com o braço de fora da água e acionaram a Polícia Militar. A mãe da vítima, Kelly Sales, confirmou a morte do filho e que realmente se tratava do adolescente que estava desaparecido.

A perícia foi realizada no local e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para a realização dos exames cadavéricos.

Agentes da Polícia Civil em Manoel Urbano vão investigar o caso, e a suspeita é de que a motivação do crime seja a guerra entre facções criminosas.