O governador Gladson Cameli recebeu nesta segunda-feira, 13, a presidente do sindicato dos Professores do Estado do Acre (Sinproacre), Alcilene Gurgel, e o vice-presidente da instituição, Edileudo Rocha da Silva, para tratar de demandas da categoria. Na oportunidade, também foram apresentados projetos ao gestor de melhorias para os servidores públicos.

Gladson reafirmou que os sindicatos não são tratados como inimigos do governo e enfatizou que o momento pede a união de todos para a construção de um Estado forte e próspero. O governador reiterou ainda seu respeito com a Educação e sobretudo com os professores. Cameli deixou claro que não tem medido esforços para para dar a estes profissionais a valorização e reconhecimento que eles tanto merecem.

“Eu tenho uma grande admiração pelos professores e saibam que farei de tudo para honrar e valorizar estes profissionais que são responsáveis por levar o conhecimento para todos nós. Não sou inimigo dos sindicatos e o nosso governo está sempre de portas abertas para que possamos dialogar e avançar naquilo que for possível”, argumentou o governador.

O gestor informou as lideranças sindicais que pretende nomear quase 400 novos professores efetivos antes do início do ano letivo de 2020 e prometeu ainda mais contratações para o fortalecimento do ensino público acreano. Para os estudantes, o governo assegurou a distribuição gratuita de dois conjuntos de uniforme escolar, a reformulação do cardápio da merenda e a inclusão de mais uma refeição.

Atendendo ao pedido feito por Alcilene Gurgel, o governador marcou uma reunião entre os representantes do Sinproacre com o secretário de Estado de Educação, Cultura e Esporte, Mauro Sérgio Cruz, e com o secretário de Estado da Casa Civil, José Ribamar Trindade.

No encontro serão apresentados alguns pleitos dos professores para a equipe de governo, assim como a viabilidade econômica e real situação financeira do Estado. A postura adotada por Gladson foi elogiada pela presidente sindical que fez questão de destacar seu empenho e compromisso a frente da administração estadual.