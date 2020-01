O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio Público, Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social, oficiou a presidência da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape), para que compareça à sede do MPAC a fim de prestar esclarecimentos a cerca de denúncias de irregularidades no concurso público nº01/2019, da Prefeitura de Rio Branco.

As provas foram aplicadas no dia 29 de dezembro, sendo que o concurso é destinado ao preenchimento de mais de 500 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal de Educação (Seme).

A promotora de Justiça Myrna Mendonza informou ainda que a Prefeitura de Rio Branco também foi notificada para informar as providências que estão sendo adotadas no sentido de resolver o caso.