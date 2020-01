Por toda tarde e parte da noite desta segunda-feira (13), vários comentários em redes sociais davam conta da fuga de quatro detentos que cumpriam pena no Complexo Penitenciário Dr Francisco D’Oliveira Conde teriam conseguido fugir do Pavilhão “P” daquela unidade de segurança máxima e invadido uma residência no ramal da Custódio Freire, onde após uma ligação telefônica comparsas foram resgatar o bando.

Segundo apurado pela reportagem do Ecos da Notícia, a fuga teria ocorrido na madrugada, quando os detentos identificados pelos nomes de Samuel da Silva Souza, de 24 anos, Thiago Ferreira de Araújo, de 28 anos, Jefferson Jesus de Castro, de 21 anos e Gabriel Monteiro Mapeando, de 22 anos teriam quebrado as grades da cela e com uso de “teresas” (corda confeccionada com tecidos), conseguiram pular a muralha e empreender fuga.



As informações da fuga foi confirmada pelo Diretor do Instituto de Administração Penitenciária do Acre – IAPEN, Lucas Gomes.

Sobre a invasão a uma residência no ramal da Custódio Freire, fontes da reportagem revelaram que os detentos após invadir a casa de um morador do ramal teriam ligado para alguns comparsas passando as coordenadas de onde estavam e poucas horas depois o bando foi resgatado.



Na casa eles teriam dito que não fariam mal a nenhum morador, e que deixaram as roupas do Presídio e fugiram vestidos com roupas dos moradores da casa.

A administração do Iapen não quis entrar em detalhes sobre o que estaria sendo feito para recapturar os foragidos, mas fotos dos detentos e nomes foram divulgados.



A informação de serem integrantes de uma facção criminosa e que receberam suporte desta facção foi obtida pelas vítimas que tiveram a residência invadida.