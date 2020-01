O jovem Oseias da Silva Raygaa, de 15 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na madrugada desta segunda-feira, (13), no ramal das Bananeiras, zona rural do município de Rodrigues Alves, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o adolescente estava em companhia de outros amigos em uma bebedeira, quando acabou se desentendendo com outro jovem e os dois entraram em luta corporal.

De posse de uma arma de fogo, o criminoso acabou efetuando um disparo na cabeça de Oseias, que morreu no local mesmo antes de ser socorrido. Após a ação, o bandido fugiu tomando rumo ignorado.

Policiais militares estiveram no local, colheram informações sobre o autor do crime e realizarem buscas pela região, mas ninguém foi encontrado. Agentes da Delegacia de Polícia Civil do município também estiveram no local e investigam o caso.