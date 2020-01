O pacote de intervenções previstas pela Operação Inverno da Prefeitura de Rio Branco, segue proporcionando melhorias com obras de recuperação de vias e limpeza da rede de drenagem na cidade, além de capina e roçagem. Com frentes de trabalho atuando em 15 bairros diferentes, a Prefeitura está realizando a recuperação do pavimento, priorizando as principais vias de acesso aos bairros.

Os trabalhos de recuperação do pavimento avanças em diversas ruas dos bairros Amapá, Glória, Boa União, Taquari, Tancredo Neves, Edson Cadaxo e Oscar Passos. Além de Benfica, Eldorado, Tangará, Ayrton Sena, João Paulo II, Novo Horizonte, Jorge Lavocat e Xavier Maia.



Outras frentes de serviços realizam limpeza de córregos, desobstrução de bocas-de-lobo, capina, roçagem e remoção de entulhos, nos bairros já descritos e em outras comunidades.

Técnicos da Prefeitura de Rio Branco preparam o cronograma de trabalho seguindo a orientação da prefeita Socorro Neri, a partir do mapeamento das vias e também por meio de indicação dos moradores junto à Prefeitura.