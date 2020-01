A deputada federal Mara Rocha (PSDB) visitou na manhã desta segunda-feira, 13, a sede da Secretaria de Produção e Agronegócio (SEPA). A parlamentar estava acompanhada de assessores e do professor Minoru Kinpara.

Mara Rocha cumprimentou servidores da casa e fez uma prestação de contas do seu primeiro ano de mandato, quando foi escolhida a parlamentar acreana mais atuante no Congresso Nacional.

A parlamentar fez um pedido ao secretário da SEPA, Edvan Azevedo, para que este abra um escritório na Vila Verde, no km 58 da estrada Trasacreana, para atender as demandas dos agricultores daquela região.

A deputada tucana aproveitou para anunciar a liberação de mais de R$ 20 milhões de emenda parlamentar. Os recursos serão destinados ao setor produtivo e irão contemplar a recuperação de ramais nos municípios de Bujari e Sena Madureira. Além da construção do Mercado do Produtor Rural, no Bujari.

“Para alavancar o setor produtivo é necessário investir na compra de equipamentos para a melhoria de ramais. Essa emenda é a nossa contribuição para isso. O que vai possibilitar o escoamento da produção”, destacou Mara Rocha.

Para o professor Minoru Kinpara, conhecer a realidade do setor agrícola é a melhor maneira de buscar soluções para o desenvolvimento regional.

“É sempre uma oportunidade para conhecer os desafios dos pequenos e médios produtores. Além de ter a chance de acompanhar a deputada Mara Rocha em mais uma agenda importante para o desenvolvimento do Estado. A política é a arte do diálogo e um instrumento para melhorar a vida das pessoas”, disse

De acordo com o secretário da SEPA, Edvan Azevedo, parlamentares como a deputada Mara Rocha contribuem para o desenvolvimento do setor produtivo no Acre.

“São parcerias como essas que vão nos ajudar a elevar o patamar da agricultura no Acre. Queremos investir em mecanização agrícola e na recuperação de ramais. E essa emenda da deputada Mara Rocha será de fundamental importância para que o governo do Estado atinja esses objetivos em 2020”, destacou Edvan Azevedo.