Um incêndio de médias proporções foi registrado na madrugada desta segunda-feira (13), no Mercantil do Zé, um comércio muito conhecido na Via Chico Mendes, no Bairro Triângulo, no segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações do comandante do Corpo de Bombeiros, major Falcão, o fogo poderia ter iniciado em uma tomada de um freezer, pois, o eletrodoméstico estava próximo de placas de isopor, um material de fácil combustão. O fogo se propagou muito rápido no local.

“Como era muito cedo, tivemos que fazer uma entrada forçada (realizar o arrombamento das portas), para poder ter acesso rápido ao local onde estava o fogo e assim evitar que se propagasse e o proprietário tivesse uma perca total, inclusive que esse fogo atingisse os comércios nas laterais, tendo em vista, que ali é uma região com vários pontos comerciais”, disse o comandante.

O major ainda informou que por conta da uma intervenção rápida do bombeiros, o incêndio não tomou proporções maiores.