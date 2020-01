Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência de madeira, na manhã desta segunda-feira (13), na Estrada Jarbas Passarinho, no Bairro das Placas, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o proprietário não estava na residência no momento do ocorrido. As chamas se propagaram muito rápido e quase que o fogo atingiu outras casas na região. Ainda segundo algumas testemunhas, as chamas se iniciaram provavelmente por causa de um curto-circuito na rede de energia elétrica.

Um equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, se deslocou até o endereço e conseguiu, depois de horas jogando água, apagar o fogo. Os bombeiros conseguiram fazer o rescaldo, para que pudesse saber quais foram os prejuízos.

A Polícia Militar também esteve no local, isolando a área para o trabalho da perícia do Corpo de Bombeiros e para uma equipe do plantão da Energisa, que desligou a fiação do imóvel. Agora, a perícia do Corpo de Bombeiros tem o prazo de 30 dias para apresentar o laudo oficial com as reais causas do sinistro.