O governador Gladson Cameli, através do Diário Oficial desta segunda-feira, 13, sancionou a lei sugerida pela Assembleia Legislativa do Acre que altera o nome do Mercado dos Colonos, localizado na região Central de Rio Branco. A partir da presente data, ele passa a se chamar Mercado dos Colonos Olavo da Farmácia.

A lei de Nº 3.607 de 9 de janeiro de 2020, homenageia o comerciante e também vereador eleito em 2004 com 4 mil votos válidos e que morreu antes de assumir o mandato, em razão de problemas cardíacos. Olavo era popularmente conhecido por ajudar os mais necessitados.O projeto de lei foi de autoria do deputado Chico Viga (Podemos), que justificou sua solicitação destacando os feitos do comerciante que tinha uma drogaria no Mercado Municipal de Rio Branco e destacando como era querido pela população.

“Olavo era um homem solidário e com fortes laços de amizade com os menos favorecidos. Seu jeito carismático agradava a todos que frequentavam sua farmácia, chegando muitas vezes a doar remédios para as pessoas que não tinham condições de comprar. A homenagem nada mais é que um justo reconhecimento por sua trajetória de vida, e pelos relevantes serviços prestados à sociedade acreana”, disse o deputado.