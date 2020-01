O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), classificou como muito positiva e até fundamental a proposta de uma parceria com o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) para melhorar o Sistema Público de Saúde.

Na manhã deste domingo, 12, durante mais uma visita aos hospitais e unidades de saúde do Estado, o secretário de Saúde, Alysson Bestene, fez questão de frisar que o governo do Estado conhece os entraves da pasta, lembrando do respeito do governador Gladson Cameli e do seu, por cada um dos profissionais da Saúde e afirmando que vai pessoalmente ao Sindmed conversar com a comissão criada pelo Sindicato.

“Nós temos muito respeito por todos os profissionais de Saúde, aos quais eu me dirijo sempre como nossos guerreiros e heróis e que não medem esforços para atender bem a nossa população”, destacou o titular da Sesacre.

“O nosso governo sabe das dificuldades, tem trabalhado para tentar resolvê-la e esta parceria que está sendo proposta pelo Sindmed será muito importante para que possamos aperfeiçoar ainda mais as condições de trabalho de todos os trabalhadores”, pontua o secretário de Saúde, ressaltando que “as portas da Sesacre estão abertas, assim como as nossas mãos estarão sempre estendidas para aqueles que desejam ajudar”.

Na opinião de Alysson Bestene, medidas como essa [do Sindmed] nos animam por serem demonstrações de que todos estão unidos para melhorar a Saúde, saindo dos ‘quadrados’ e pensando no bem coletivo”.

Diálogo com os sindicatos sempre foi aberto

Não só o Sindmed-AC como todas as demais representações sindicais em Saúde possuem com o secretário um canal de diálogo constantemente aberto e salutar. E por isso mesmo, Alysson Bestene entende que a solução dos problemas com a melhoria nas condições de trabalho e no atendimento à população só será possível com a união de todos.

“A Saúde é um processo coletivo. Não depende apenas do governo, do secretário, do médico, do enfermeiro e do técnico. Não depende apenas de um grupo, porque a Saúde é uma construção, onde todos devemos dar as mãos e seguir. Claro que existem muitos problemas, alguns tendo se tornado grandes ao longo dos anos, e que dependem de decisão política da gestão. Mas, temos outros que dependem de cada um que compõe o Sistema de Saúde. Por isso, a importância das parcerias”, ressalta Bestene.