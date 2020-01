Começa nessa segunda, 13, o período de matrículas para novos alunos das etapas Ensino Fundamental e Médio da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). As matrículas encerram no dia 31 de janeiro.

Os interessados devem procurar uma unidade escolar estadual que ofereça a modalidade portando originais e cópias de comprovante de endereço, documento de identidade e cópia do histórico escolar. O horário de atendimento é definido pela própria escola.

A EJA é uma modalidade destinada a jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada e permite a essas pessoas a retomada e a conclusão dos estudos em menos tempo. Jovens a partir de 15 anos podem cursar a EJA Ensino Fundamental, já a EJA Ensino Médio é destinada a maiores de 18 anos.

Os Anos Iniciais do Ensino Fundamental são organizados em três módulos podem ser concluídos no período de um ano e meio. Os Anos Finais do Ensino Fundamental possuem cinco módulos e têm tempo de conclusão de dois anos e meio. Já o Ensino Médio é divido em quatro módulos e pode ser concluído em dois anos.