Ogoverno do Estado, através da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, divulgou nesta segunda-feira 13, através do Diário Oficial, a relação final do processo de admissão de alunos para vagas do 6º ano do Ensino Fundamental II, vespertino destinadas à comunidade civil.

A relação traz a lista de classificados, não classificados e os que ficaram na lista de espera, após a avaliação escrita ocorrida no dia 29 de dezembro. No total foram ofertadas 140 vagas sendo 50% delas destinadas a dependentes de militares e as demais, inclusive as remanescentes, à comunidade civil.

As matrículas dos aprovados já estão acontecendo na escola militar Tiradentes, localizada na Estrada do Calafate, em Rio Branco, desde o dia 10 de janeiro de 7h às 11h e das 14h às 17h.

Os documentos obrigatórios são: histórico escolar original ou declaração comprobatória de aprovação no ano anterior ao qual concorreu a vaga; cópia da Certidão de Nascimento mediante apresentação do original, foto 3×4 recente; cópia do comprovante de endereço atualizado, com CEP, como: conta de energia, telefone convencional e etc; cópia do Documento de Identidade dos pais ou responsável legal pela matrícula, acompanhado do original.

O candidato que não se matricular poderá perder o direito à vaga, que será remanejada por ordem de classificação da lista de espera, estando disponível por 3 (três) dias úteis. Efetivada a matrícula, o aluno que não comparecer nos 5 (cinco) primeiros dias letivos, sem justificativa legal, perderá o direito à vaga, sendo chamado o próximo candidato classificado da lista de espera oficial.