A Polícia Militar do Estado do Acre através da BPtrans (Batalhão de Trânsito) em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito Detran, realizaram mais de 500 abordagem nos 12 primeiros dias do ano de 2020 em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do estado.

Segundo informações repassado pelo Comandante do BPtrans Tenente Belo, das 500 abordagem, 39 condutores foram flagrados bêbados dirigindo veículos, sendo que 9 dos casos foram somente nesse final de semana (sábado, 11 e domingo, 12), todos motoristas foram conduzidos à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul para responderem pelo crime de embreaguez ao volante. A infração é considerada gravíssima, com instauração de Processo Administrativo para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 12 meses, além de multa no valor de R$ 2.934,70.27 e prisão.

É um número bem expressivo levando em relação a pequena frota de veículos que possui a Cidade de Cruzeiro do Sul, mas que vem crescendo em número de acidente de Trânsito.

As abordagens ocorrem em dia e horas alternados de forma estratégia e mas também de forma sigiloso, para que não seja divulgadas em grupos de whatsapp. A autoridade policial alerta para quem divulgar as Blitz pelo aplicativo e que se identificado todos serão punido na forma da lei, finalizou o oficial.