Após a desclassificação do Galvez, ainda na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Junior, o treinador Oziel Moreira foi desligado do time Sub-20. A confirmação foi feita no último sábado, 11, pelo presidente do Clube Edener Franco. “A saída do Oziel já vinha sendo costurada entre ele e a diretoria do Galvez”, disse o presidente.

Edener disse ainda que o ex-treinador deu uma grande contribuição para o clube, principalmente nas categorias de base.