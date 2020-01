Há cerca de um ano, a China pousou com sucesso no lado oculto da Lua com a sua sonda Chang’e 4. Foi um feito importante não só para futuras iniciativas de exploração, como também no que diz respeito à forma como a China é vista no contexto da exploração espacial.

Agora, um ano depois do impressionante feito, a agência espacial chinesa compartilhou mais dados científicos sobre a missão da Chang’e 4.

Neste ‘pacote’ de informações incluem-se novas fotografias captadas pela sonda que mostram a paisagem lunar.