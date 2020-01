Dito popular afirma que o “castigo vem a galope” e isso se concretizou na vida de Luis Felipe Pinto Soares, de 23 anos, que na madrugada desta segunda-feira (13), juntamente com um comparsa ainda não identificado feriu com quatro tiros, o jovem Sávio James Ferreira Souza, que foi vítima de assalto a mão armada praticado por Felipe.

De acordo com o que a reportagem do Ecos da Notícia apurou Sávio trafegava de bicicleta em companhia da namorada pela rua Niterói, no bairro Flor de Maio, quando foi surpreendido por Felipe e o comparsa que estavam em uma motocicleta.

A dupla criminosa se aproximou do casal e anunciou o roubo (assalto), tomando os aparelhos celulares das vítimas, mas por pura maldade Felipe que já estava de posse dos bens das vítimas resolveu atirar quatro vezes contra Sávio que foi atingido no peito, pernas e rosto.

Após atirar contra a vítima de assalto a dupla saiu em alta velocidade pela Avenida Ceará, quando nas proximidades de um supermercado, o bandido que pilotava a moto perdeu o controle e caiu.

Na queda Luiz Felipe sofreu múltiplas fraturas e foi abandonado pelo comparsa que seguiu em fuga.

Enquanto uma equipe de suporte avançado do SAMU socorria a vítima de assalto e conduzia ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave, outra equipe médica socorria o bandido que também ficou em estado grave.

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa – DHPP, iniciou investigação e já identificou o comparsa de Luis Felipe que continua internado no Pronto Socorro sob escolta policial.