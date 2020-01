Uma motociclista ainda não identificada, escorregou de uma ponte caiu dentro do Igarapé do “Encrenca” na manhã desta segunda-feira (13). O fato aconteceu no Município de Epitaciolândia no interior do Acre

Segundo informações de moradores repassado a reportagem, a mulher trafegava sentido centro-bairro quando descia uma pequena ladeira na cabeceira da ponte, o pneu da motocicleta caiu dentro de uma brecha na ponte, fazendo com que a mulher desiquilibrasse e caisse dentro do Igarapé Encrenca.

A muito tempo a comunidade se manifesta pela recuperação da ponte que é de responsabilidade da Prefeitura de Epitaciolândia, “Isso é meramente culpa da prefeitura, há seis meses nós reivindicamos melhoria para que a prefeitura coloque uma proteção nas laterais da ponte, para evitar esses tipos de acidentes e o prefeito não faz nada, a mulher acabou de cair lá dentro do igarapé com moto e tudo”. Disse um parente da vítima.

Moradores que presenciaram o acidente, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU, que esteve no local, realizou os primeiros atendimentos e com ajuda de populares tiraram a mulher de dentro do Igarapé e o SAMU encaminhou a condutora para o Hospital Wildy Viana em Brasiléia, com suspeita de fratura na perna direita.

Políciais militares e o policiamento de trânsito também estiveram presente para confeccionar o boletim de ocorrências de trânsito. A motocicleta foi conduzidos para o pátio do Detran por um guincho.