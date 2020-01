Stanley Fernandes, 21 anos, suspeito de integrar uma facção criminosa. A informação foi dada em vários sites de notícias. O que ninguém sabia até então é que ela era foragido da Bahia. A reportagem do ContilNet apurou que Stanley é um jovem macaraniense, município do interior da Bahia.

De acordo com sites locais, o jovem estava com mandado de prisão por roubos de residências em Macarani desde dezembro de 2019 e vivia entre Macarani e a capital do Acre, Rio Branco. “Infelizmente as idas e vindas entre Bahia e Acre, Macarani e Rio Branco terminaram de forma trágica nesta terça-feira 07/01 de 2020. Stanley Fernandes, 21 anos, foi executado com um tiro de arma de fogo e uma facada na tarde desta terça-feira (7), no Bairro Conquista, em Rio Branco”, noticiou um site local.

Na Bahia, ele estava com mandado de prisão expedido desde novembro do ano passado. Após o crime, o Instituto Médico Legal (IML) encaminhou o corpo do jovem para os devidos procedimentos. O caso será investigado pela delegacia de Polícia Civil.