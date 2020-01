Em solenidade no Teatro Hélio Melo, na noite desta sexta-feira, 10, a prefeita de Rio Branco Socorro Neri empossou os 15 novos conselheiros tutelares municipais, eleitos no pleito de 2019. Pelos próximos quatro anos esses seis homens e nove mulheres devem proteger e garantir os direitos dos menores segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com explicou a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Iana Sarquis. “Estaremos trabalhando em conjunto. Desejo boas vindas, especialmente aos novos, certa de que vocês vão se apaixonar por essa área”, disse.

Formada em Serviço Social, e atuando na área há três anos, Yndaiara Cunha, foi uma das empossadas. Ela conta que quando o teve o primeiro contato com a área social já sentiu vontade de ajudar ainda mais. “Trabalhei dois anos na Cidade do Povo e lá vi que era possível ajudar muito mais estando no Conselho Tutelar. A partir dai começou um sonho que se concretiza hoje”, finalizou.

Já Joderlani Moura, que está em seu segundo mandato, explica que a experiência também ajuda a desenvolver um bom trabalho. “Já pude contribuir muito, mas tenho novos planos e perspectivas para agora”, contou.

O Procurador Público, Ubirajara Braga, fez questão de salientar que “os conselheiros tutelares exercem a função que mais representa a população, na proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente, pois foram escolhidos pelo povo”.

Os novos conselheiros foram diplomados em dezembro do ano passado e já passaram por curso de formação, em que receberam mais informações e foram capacitados para o exercício da função.

O vereador Antônio Moraes, presidente da Câmara de Vereadores, parabenizou a prefeitura de Rio Branco pela lisura no processo eleitoral. “Foi uma eleição muito organizada e realizada totalmente conforme prevê a lei”, disse.

Socorro Neri lembrou que a participação da população foi fundamental e que a prefeitura vai caminhar lado a lado ao Conselho Tutelar. “Cabe a nós agora, organizar as condições de trabalho e dar todo apoio necessário para que esses novos conselheiros possam desempenhar com êxito a missão para a qual foram eleitos. Tenho uma excelente expectativa que o trabalho será realizado contento”, frisou.