Momento de muita emoção marcou a solenidade de colação de grau das primeiras turmas a se formarem no Colégio Cívico-Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul. Ao todo, 30 formandos estiveram na noite desta sexta-feira, 10, no Teatro Môa, do Campus Floresta da Universidade Federal do Acre (UFAC) recebendo o diploma de conclusão do Ensino Médio daquela unidade.

“É esse o mundo que quero”, disse emocionado o governador Gladson Cameli em seu discurso durante a formatura. Gladson deixou um questionamento aos presentes, ao perguntar se eles enxergam a dimensão do bem que estão fazendo para toda a sociedade.

“Todos perguntam pela escola militar numa expectativa de uma educação eficaz e ordenada. Mostro um vídeo sobre a valorização dos pais. Não vamos perder a oportunidade de dizer para as pessoas o quanto queremos o bem. É esse mundo que quero!”, ressalta o governador.

Para a aluna Maria de Nazaré Cabral Cameli, estudar no colégio Dom Pedro II foi a melhor oportunidade de ensino que ela e seus colegas de turma tiveram. Ela agradece às autoridades por possibilitar um ensino de qualidade, por meio de um colégio que lhes dará diversas oportunidades de crescimento. Ela disse que está empenhada em lutar para realizar seus maiores sonhos.

Sobre o patriotismo e respeito à bandeira acreana, Gladson expressa sua satisfação em contribuir para que o sonho desses estudantes e seus familiares se tornem realidade. “Muitos pais emocionados, e essa é a gratidão que tenho por ser governador do Estado. São gestos como esse, que me faz vencer qualquer desafio que tenho pela frente. Não desistam, nos ajudem a valorizar cada vez mais a cor desta bandeira”, enfatiza o governador.

A estudante Maria Cameli expõe a saudade que a turma sentirá dos professores, além de pontuar os fundamentos básicos do ser humano: cabeça, ferramenta e corpo. Ela enfatiza que Deus é a cabeça de tudo, Ele tudo começa e tudo termina.

“Os professores operam maravilhas em nossas mentes. O Corpo é cada um de nós, onde tudo se concretiza e se faz os ajustes, muito obrigada por tudo. Não esqueceremos da equipe gestora e zeladora. Desculpem pelas nossas falhas. Seremos sempre gratos aos senhores. Agradeço a turma pela jornada que fizemos juntos, uma das muitas que virão. Toda luta tem sua vitória”, conclui a formanda.

A aluna Maria Stefanie de Souza complementou: “o que importa é que cada um de nós tem um futuro a traçar e um caminho a seguir. Meu agradecimento aos pais por sua importância no final da etapa, e por não nos deixar desistir”, finaliza a estudante.

O diretor da escola estadual Dom Pedro II, capitão Rômulo Barros da Silva, agradeceu ao governador pela confiança e ao coronel Batista por ter acreditado no sucesso da gestão do colégio. Ele destaca o trabalho da coordenadora de ensino, Ruth Bernardino, pelo êxito e habilidade em manter as condições de funcionamento do colégio.

“Começamos com ensino médio, e por determinação do governador fomos incentivados a continuar firmes, sempre pautados em tratar bem e atender as pessoas da comunidade. Nos dedicamos para oferecer a oportunidade de jovens estudarem no colégio militar”, pontua o diretor da escola Dom Pedro II.

E sobre esse esforço, o governador expõe: “Essa missão de governar o Acre está acima da política. Cabe a cada um de vocês cumprirem sua parte. Que Deus nos proteja e nos abençoe porque deu certo”, destaca Gladson.

Missão Social

A coordenadora de educação do Vale do Juruá, Ruth Bernardino, explica que o ensino médio é uma passagem.

“Ao mesmo tempo é preciso se capacitar fazendo também um curso técnico. Alunos são exemplos porque lutaram para pertencer ao colégio militar. O meu desejo é que cada um continue enfrentando e superando desafios. Obrigada aos pais que acreditaram e confiaram a educação dos seus filhos ao colégio militar”, ressalta a coordenadora.

Com relação ao papel social do colégio Dom Pedro II, o diretor da unidade, capitão Rômulo, pontua: “Estamos fazendo alguma coisa para que a sociedade tenha dias melhores. Nosso maior ensinamento é fazer com que cada aluno acredite em si mesmo”.

O comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, cel. Carlos Batista, agradeceu o apoio do governador Gladson Cameli e destacou: “É uma honra prestigiar uma solenidade de formação dos jovens. Tenham minha gratidão todos que contribuíram para que esse momento acontecesse. É um momento de muita emoção porque o ambiente escolar nos molda no caráter e no intelecto”.

Sobre a valorização da segurança pública e reconhecimento da importância dos serviços militares e do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, Gladson expressa: “Tenho orgulho de chegar às reuniões dos governadores e dizer que acredito na polícia do meu estado e no meu Corpo de Bombeiros. O estado é rico por ter condições de produzir e trabalhar. Quero poder proporcionar e criar oportunidades para valorizar o próximo e a mão de obra do nosso povo”, finaliza o governador.