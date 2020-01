O edital de matrículas do Centro de Estudo de Línguas (CEL) sofreu retificação na data de pré-matrículas da comunidade. O período de solicitação on-line, que antes era de 28 a 30 de janeiro, agora será de 29 a 31 pelo site agencia.ac.gov.br/ matriculascel. Clique aqui e confira o edital de retificação.

Já a data de pré-matrículas on-line para estudantes da rede pública permanece de 20 a 23 de janeiro. Para confirmar as pré-matrículas, os alunos devem comparecer ao CEL munidos dos originais e cópias do documento de identidade e do cadastro de pessoa física (CPF) mais declaração escolar ou documento que comprove a frequência em uma unidade da rede pública estadual no período de 20 a 27 de janeiro das 8 às 16 horas.

Atualmente o CEL oferece cursos gratuitos de Espanhol, Inglês, Francês, Italiano e Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos níveis básico, intermediário e avançado e atende cerca de quatro mil alunos.