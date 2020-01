Na noite desta sexta-feira (10), uma farmácia localizada na Estrada da Sobral, no Bairro Pista, em Rio Branco, foi alvo de um assalto. Um dos criminosos, que é menor de idade, foi apreendido.

Policiais militares estavam em patrulhamento quando foram avisados por uma mulher que dois adolescentes em uma motocicleta chegaram na farmácia, pararam no estacionamento e entraram na loja anunciando o assalto. Os bandidos, que estavam de capacete e com uma escopeta calibre 22 nas mãos, renderam os funcionários e uma cliente.

Quando os PMs chegaram no local, viram os assaltantes fugindo e iniciaram uma perseguição. Na Rua Ary Rodrigues, no Bairro Aeroporto Velho, os dois adolescentes caíram do veículo e um deles que estava com armado com uma escopeta foi rendido e aprendido pelos militares. O outro rapaz conseguiu fugir.

De acordo com a polícia, os criminosos conseguiram subtrair três celulares e cerca de R$ 3.107,00 na farmácia. O estabelecimento onde aconteceu o roubo fica a poucos metros da sede da Delegacia da 3ª regional de Polícia Civil. Mesmo com a proximidade, a comunidade solicita mais atenção, pois, os roubos são constantes nessa região.

A motocicleta que é roubada, a arma e o adolescente foram levados à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a realização dos devidos procedimentos.