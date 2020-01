A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), divulgou nesta quinta-feira (9), o resultado final do concurso público simplificado para contratação em caráter excepcional, por tempo determinado, de médico clinico geral, conforme Edital nº 04/2019, que visa a contratação de médicos.

De acordo com o cronograma do certame, os recursos poderão ser efetuados entre os dias 10 e 13 de janeiro. A homologação do resultado final acontece na próxima semana após a avaliação dos expedientes. As vagas disponíveis são para médico clínico geral.

Pelo concurso o profissional médico terá remuneração mensal de R$ 7.165,00, sendo o salário base R$ 1.865,16 e gratificação R$ 5.300,00, somados a gratificações e insalubridade. Os médicos irão atuar na atenção primária de saúde do município de Rio Branco, conforme item 10.1 do Edital.

A contratação ocorrerá de imediato, pelo prazo de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto na Constituição Federal.