A Prefeitura de Rio Branco inaugura neste sábado,11, o Parkour Calistenia Parque, às 8h30, no Horto Florestal, localizado na Av. Antônio da Rocha Viana. A criação do espaço contou com o apoio da Vereadora Elzinha Mendonça.

Construído em uma área de 10X20, totalizando 200 metros quadrados, o local contará com diversos equipamentos, tais como: muretas, anilhas, paredes de concreto contendo barras metálicas e colunas de madeira.

A Calistenia é uma forma de treinamento físico em que se utiliza o peso corporal para movimentos acrobáticos e de força. Os praticantes desenvolvem habilidades corporais (como equilíbrio, coordenação motora, consciência corporal e flexibilidade) e uma melhor fisionomia, pois auxiliam na perda de peso e no aumento de massa muscular.

No local, ainda será possível fazer o Parkour, uma modalidade que usa as habilidades do corpo do tracer (nome dado ao atleta praticante de pk) para ir de um ponto a outro da forma mais eficiente e rápida possível transformando o ambiente ao seu redor em obstáculos que devem ser superados, por isso o atleta treina saltos, escaladas e corridas com acrobacias.

“A realização do projeto Parkour Calistenia Parque favorece, potencialmente, a pratica e a cultura urbana desse esporte, em especial duas modalidades que estão sendo praticadas por crianças, jovens e adultos de todas as idades no Horto Florestal: a Calistenia e o parkour”, comenta o praticante de parkour Thiago Silva.