Obras de manutenção, pavimentação, limpeza e drenagem são realizadas visando reduzir os impactos causados pelas intensas chuvas durante o inverno amazônico. Nesta quarta-feira (09), a Prefeitura empenhou equipes em diversos locais do município a fim de manter a intensidade dos trabalhos mesmo no período chuvoso.

Os serviços de manutenção asfáltica avançam em toda a cidade, com a ampliação do serviço de limpeza de córregos e desobstrução de bocas-de-lobo.

O secretário de Zeladoria Kellyton Carvalho, informou que a Prefeitura concentra esforços na limpeza de bueiros. “Simultaneamente estamos realizando a limpeza em 23 pontos do nosso município com: capina, roçagem, retirada de entulho, desobstrução da rede de drenagem, além da limpeza de córregos, com educação ambiental. Estamos também com ações nos bairros, Benfica, Recanto dos Buritis, Boa União, Parque do Sabiá, Raimundo Melo e nas avenidas Antônio da Rocha Viana e Isaura Parente”, destacou.

Com a Operação de Inverno, lançada pela prefeita Socorro Neri, são várias equipes trabalhando na limpeza, os pontos trabalhados foram: Beco da Cigana, no bairro 15, Rua do Futuro, Bosque e Rua México na Habitasa, bem como os bairros Santa Helena, Bom Jesus e 6 de Agosto e os parques Tucumã, Maternidade e Igarapé Fundo, que estão recebendo a limpeza mecanizada.

Manutenção de vias

A Prefeitura está trabalhando priorizando vias onde trafegam os veículos do transporte coletivo. As frentes de trabalhos estão programadas para o bairro Amapá, onde passam as linhas 105, 117 e 118, linha 601 no Bahia Nova e na parte alta da cidade na rua Antônio Pessoa Jucá, aonde circulam as linhas 201, 203 e 205 que interligam os bairros Tancredo Neves, Caladinho, Montanhês e Jorge Lavocat.

Também há manutenção do pavimento asfáltico no ramal Benfica, linha 109 e rua Lourenço Lopes, atendendo as linhas 702-A e 704, bem como no Taquari, na ligação da Rua Baguari até a Via Verde, através da via Praia do Amapá, contemplando a linha 102-A.



Na região da Baixada da Sobral, a prefeitura está trabalhando na pavimentação da rua Ajuricaba, linha 602-A. Ação similar está sendo desenvolvida na Senador Mário Maia e via Caracas, onde trafega a linha 201.

O aposentado Alexandre Oliveira da Silva, que há 25 anos mora no bairro Montanhês, diz que a obra deverá amenizar pontos de alagamentos e da enxurrada d’água da Rua Senador Mário Maia, diminuindo os transtornos causados e melhorando a qualidade de vida dos moradores. “É uma obra 100% para todos nós que já chegamos ao ponto de ficar sem ônibus aqui”, disse.

Pontos críticos da Estrada do Quixadá (linha 701) também passam por melhorias, assim como as vias do bairro Xavier Maia, onde os trabalhos de recuperação do pavimento estão sendo conluidos.

“A vantagem de termos a nossa usina disponível é que a gente pode trabalhar e produzir a massa asfáltica no horário que a gente precisa e na quantidade suficiente para fechar os buracos que são preparados por nossas equipes. A gestão austera e eficiente da prefeita Socorro Neri permitiu esse avanço”, observou Marco.