A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, recebeu na manhã de quinta-feira (9), na Sala de Reuniões da sede da Prefeitura, representantes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e do Instituto de Pesquisa da Amazônia (IPAM), para assinar um protocolo de intenções com vistas a firmar parceria entre o Município de as duas instituições para a elaboração do Plano Municipal de Agricultura Familiar e do Plano Municipal de Mudanças Climáticas, a serem apresentados ainda no primeiro semestre de 2020.

Participaram do encontro, além da prefeita, os secretários de Meio Ambiente, Aberson Carvalho, de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico, Paulo Braña, de Planejamento, Janete Santos, e o chefe da Casa Civil, Márcio Oliveira, os representantes do IPAM, Eugênio Pantoja, e da Embrapa, Eufran Amaral.

Ao iniciar a reunião a prefeita destacou a importância do encontro e agradeceu aos representantes das duas instituições pelo apoio emprestado à sua gestão. “Ficamos muito honrados com essa parceria, que é de fundamental importância para o nosso município no que se refere às questões climáticas”, enfatizou Socorro Neri.

A reunião entre as instituições, além de consolidar a parceria existente entre Prefeitura e Embrapa, insere o IPAM, a fim de colaborar na realização de estudos para subsidiar propostas de novas tecnologias, que possam ser utilizadas na agricultura familiar.

Paulo Braña enfatizou o potencial do setor para a economia do município. “Estamos focando muito nosso trabalho na agricultura familiar, que abastece as feiras, mercados e Ceasa da nossa cidade. Estamos fazendo levantamento de 11 dias, incluindo o Natal e o Reveillon, onde constatamos que somente na feirinha do Mercado Elias Mansour foi movimentado um volume em torno de um milhão de reais. Se você multiplicar isso por 12 ao ano, serão 12 milhões de reais. A Ceasa também movimentou nesse período um milhão de reais. Então, nesse levantamento que estamos fazendo, no final de ano a agricultura familiar movimentou mais de R$ 29 milhões nesse período”, revelou o secretário, ressaltando a importância do Plano Municipal de Agricultura Familiar.

Mudanças climáticas

O secretário municipal de Meio Ambiente também destacou a importância da reunião. ”Essa reunião tem uma importância estratégica, pois daqui vamos tirar uma carta de intenções para a produção do plano de mudanças climática”, afirmou.

“Esse plano de mudanças visa exatamente nortear o Município sobre quais são as ações que queremos efetivar nos próximos anos para redução do gás de efeito estufa. Ou seja: Rio Branco participando diretamente, contribuindo diretamente na sua política de agenda ambiental, do direito diretamente na sua política de agenda ambiental, enquanto cidade, enquanto município, naquilo que lhe cabe, na sua responsabilidade ambiental, referente às mudanças climáticas’, concluiu Carvalho.