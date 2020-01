Em Rio Branco, o nível do Rio Acre continua subindo. Na primeira medição desta quinta-feira, 9, às 6h, o nível chegava a 14,26 metros, mas de acordo com a última checagem da Defesa Civil Municipal as águas já passam de 14,34 metros.

Até o momento, apenas seis famílias precisaram sair de suas casas. São moradores dos bairros da Base, Ayrton Sena e Habitasa que estão em casas de familiares, mas o Parque de Exposição Wildy Viana já está preparado para receber mais famílias caso o nível do rio continue subindo.