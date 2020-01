Um vídeo enviado por um internauta mostra a situação de um ônibus que colidiu com uma mureta, na manhã dessa quinta-feira (9), na frente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, na Via Verde, em Rio Branco.

O acidente aconteceu após a barra de direção do veículo quebrar e o motorista perder o controle. O impacto foi tão forte que parte da roda dianteira esquerda do veículo ficou totalmente destruída. Não houve feridos.

Após o acidente, os passageiros foram transferidos para outro ônibus e conseguiram chegar no destino que era o terminal de integração no Ceasa, localizado na Baixada da Sobral.

Internautas reclamaram das péssimas condições que estão rodando os ônibus do transporte coletivo de Rio Branco.

“Que as empresas não coloquem mais esses ônibus quebrados na linha. O acidente seria maior se não tivesse essa mureta, e poderia ter vítimas fatais”, disse uma pessoa nas redes sociais.

Policiais Militares da BPTrans e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local e realizaram os procedimentos cabíveis. O ônibus foi encaminhado para o pátio da empresa por um guincho.