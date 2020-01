O comerciante Isaías Pereira, de 60 anos, conhecido como Zé Forte, morreu após ser atingido por um tiro na cabeça, na manhã desta sexta-feira (10), na Avenida Amazonas, no Bairro Centro, em Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, dois homens em uma motocicleta chegaram no comércio da vítima, o garupa desceu do veículo, entrou no local e efetuou apenas um disparo contra a cabeça do proprietário. Em seguida, o criminoso fugiu com o comparsa.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que encaminhou Zé Forte ao Hospital Wildy Viana, em Brasileia, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no Centro Cirúrgico.

O corpo do comerciante vai ser levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para a realização dos exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local onde aconteceu o crime e colheram informações. Os militares ainda tentaram procurar pelos dois bandidos, mas nenhum dos suspeitos foi encontrado até o momento.

A suspeita é de que a motivação do crime seja um acerto de contas. A Polícia Civil vai investigar o ocorrido.