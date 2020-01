Um homem foi preso e dois menores foram apreendidos, na manhã desta quinta-feira (9), após uma intensa troca de tiros entre facções rivais. O fato aconteceu no Bairro da Pista, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Polícias Militares estavam em patrulhamento de rotina pela cidade, quando foram acionados via CIOSP para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo em via pública. Ao chegar no local denunciado, os PMs encontraram um tiroteio entre duas facções rivais.

Os militares agiram rápido e conseguiram prender um homem maior de idade e dois menores, que estavam com um resolver calibre 38 com munições. Na chegada da polícia, outros criminosos ainda fugiram, encerrando o confronto entre os desafetos.

Diante dos fatos, os três envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Sena Madureira, onde foram realizados pelos devidos procedimentos.