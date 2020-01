A integração das forças de segurança no combate à criminalidade não está restrita apenas a ações realizadas no estado Acre, a cooperação entre as policias acreana e a de outros estados da federação tem resultado em prisões de foragidos, indivíduos de alta periculosidade, bem como na apreensão de drogas e armas. Foi o que aconteceu nesta quarta-feira, 8, na cidade de Epitaciolândia, município que faz fronteira com a Bolívia.

Em apoio a Polícia Judiciária do Mato Grosso, policiais civis das cidades de Brasileia e Epitaciolândia prenderam na tarde desta quarta-feira, 8, um dos envolvidos no assalto a casa da deputada estadual do Mato Grosso, Janaina Riva, em ocorrido na cidade de Cuiabá, no dia 24 de dezembro passado.

O assaltante foi preso por força de mandado de prisão expedido pelo judiciário mato-grossense por meio da Operação Iscariotes. De acordo com informações repassadas à Polícia Civil do Acre a operação foi deflagrada na segunda-feira, 6, para cumprimentos de mandados relativos à investigação do roubo ocorrido na casa da parlamentar estadual. O suspeito de envolvimento no crime foi preso na cidade de Epitaciolândia para onde fugiu após o assalto. A prisão ocorreu no momento em que o acusado retornava da Bolívia.

O preso é morador de Cuiabá e será conduzido para a capital acreana, Rio Branco, de onde será encaminhado para Mato Grosso. A ação que culminou na prisão do acusado foi coordenada pelo delegado da Polícia Civil do Acre, Sergio Lopes.



Em Cuiabá, as investigações, que estão sendo coordenadas pelo delegado Guilherme Fachinelli, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, foi possível identificar mais cinco pessoas envolvidas no crime, além de outras quatro presas em flagrante no dia dos fatos. O delegado representou pelos cinco pedidos de prisões e quatro mandados de buscas e apreensão.

O crime ocorreu na madrugada de 24 de dezembro quando dois homens invadiram a residência da parlamentar no bairro Santa Rosa, na capital mato-grossense. Conforme relato das vítimas, os homens conseguiram abrir o portão eletrônico e seguiram para o quarto do casal, agindo com agressividade e truculência e apontando as armas. Foram levados da casa joias, celular e dinheiro.