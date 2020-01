O time do Náuas, representante de Cruzeiro do Sul no Campeonato Estadual de Futebol, ficará hospedado no Estádio Florestão.

A medida foi adotada pela diretoria do clube para reduzir despesas e também o deslocamento de Cruzeiro do Sul a Rio Branco durante os jogos.

No ano passado, em muitos jogos durante o estadual, o Cacique do Juruá chegava um dia antes da partida. “Após enfrentar mais de 600 quilômetros de estrada, os jogadores não tinham tempo suficiente para descansar”, disse o presidente do clube, Zacarias Lopes.

Para Zacarias Lopes, o trajeto até a capital prejudicava o desempenho dos atletas nos jogos. As dependências do Estádio Antônio Aquino Lopes passaram por um reforma para receber a delegação do Náuas.

O alojamento conta com dormitórios, banheiros, cozinha e área para recreação. Além disso, o time poderá realizar os treinamentos no campo B da Federação. A previsão é que o Náuas permaneça hospedado no Florestão por 120 dias.

A delegação do representante do Juruá conta com 28 pessoas, sendo 23 atletas e 5 membros da comissão técnica.