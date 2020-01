Um franelinha não identificado, foi ferido a golpes de faca, na tarde desta quinta-feira (9). O fato aconteceu na Gameleira, próximo ao mastro da bandeira, na rua Cunha Matos, no Bairro 6 de Agosto, na região do segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, o homem e dois “amigos” estavam bebendo na Gameleira quando iniciaram uma discussão e, depois, entraram em luta corporal. O agressor, de posse de uma faca, desferiu dois golpes, sendo um no abdômen e outro na coxa esquerda do Franelinha. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Taxistas que presenciaram o crime, acionaram o Serviço Avançado de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), quando chegou ao local, realizou os primeiros atendimentos, mas a vítima sob efeito de álcool se negou a ser encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. A equipe de socorrista advertiu ao paciente que o seu estado de saúde é grave.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o autor do crime e fizeram buscas na região, mas ele não foi encontrado. O caso não será investigado Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, pois não foi registrado como um crime contra a vida pela vítima.