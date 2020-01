O índice usado para calcular o reajuste do teto e dos benefícios acima do salário mínimo pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será divulgado na próxima sexta-feira, 10 de janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O governo usa a inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para aplicar o aumento das aposentadorias, auxílios e pensões. O acumulado do INPC até novembro de 2019 (último mês cheio) é de 3,22%. A estimativa é que o índice feche 2019 em torno de 4,1%, a mesma taxa aplicada no reajuste salarial. Até o dia 10 de janeiro, quando será divulgado o valor do INPC cheio do mês de dezembro, esse total pode oscilar.

Mais de 11 milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem mais que R$998, valor do salário mínimo, vão receber um reajuste. Sendo assim, o valor salarial passará para R$1.039. Além do mínimo, outros benefícios da seguridade (aposentadorias, pensões, auxílio-doença) vão subir para R$1.039, em 2020, conforme sanção do governo.

Pela primeira vez, desde a criação do Plano Real, em 1994, que o piso nacional não terá aumento real, ou seja, o salário mínimo será corrigido somente pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPC).