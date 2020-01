Mais de 25 mil alunos entre crianças, jovens e adultos fazem parte da rede municipal de ensino, em Rio Branco. Sob a gestão da prefeita Socorro Neri a educação é uma das áreas que mais avança na capital acreana, sendo referência para outras cidades.

Índices como o de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e o de Oportunidades da Educação Brasileira (IOEB) mostram o êxito da gestão municipal. Pela nota alcançada no Ideb o município figura em terceiro lugar no ranking brasileiro, com 6,5. O modelo de educação em Rio Branco também ocupa o terceiro lugar no IOEB, entre os demais 5.570 municípios, com a nota 4,9.

“A prefeita Socorro Neri tem sido muito sensível às causas da educação, acredito que pelo fato também de ser professora, ela tem um olhar diferente. A partir de uma decisão dela, em tomar medidas administrativas que fizeram com que a gestão vencesse essa crise, não somente conseguimos manter os bons indicadores da educação, como realizar grandes melhorias de valorização do nosso quadro e melhoramento dos nossos espaços”, pontuou o secretário Municipal de Educação, Moisés Diniz.

No início do ano letivo, a prefeitura de Rio Branco garantiu que os alunos das 86 escolas que compõem a rede municipal, recebessem material escolar para a volta as aulas, como forma de apoiar os pais.

Fazer o ambiente escolar mais agradável e seguro também foi uma prioridade em 2019, por isso 95% das escolas foram reformadas, revitalizadas e contempladas com novo sistema de climatização, tudo realizado com recurso próprio da Prefeitura, de aproximadamente R$ 5,5 milhões e mais R$ 2,6 milhões, provenientes de convênio.

Professores Efetivos – Um compromisso da prefeita Socorro Neri é que em 2020 todos os professores da rede pública municipal tenham vinculo efetivos. Garantindo a continuidade do trabalho, melhor acompanhamento do desempenho do aluno e estabilidade para os profissionais. Com esse objetivo a Prefeitura realizou concursos públicos em 2019 e mais de dois mil professores fizeram cursos de Formação Continuada e 2.595 servidores foram contemplados com o Prêmio pela Elevação da Qualidade no Aprendizado.

Gestão mais próxima – Em 2019, a prefeitura deu oportunidade a alunos de duas escolas de passarem um dia com a prefeita Socorro Neri, conhecer a sede da gestão municipal e um pouco do trabalho que é realizado. Nas duas edições realizadas, no ano passado, os estudantes da Escola Municipal José Potyguara e da Escola Dona Mozinha foram os contemplados.