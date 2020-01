Polícia Militar do Acre (PMAC) apresentou, em entrevista coletiva realizada na manhã desta quarta-feira, 8, os resultados operacionais alcançados pela instituição ao longo de 2019. Também foram divulgados os dados da Operação Papai Noel, desenvolvida no final do ano.

Dentre as diversas modalidades de policiamento ostensivo, foram realizadas 413.410 abordagens diversas (a veículos, pessoas e embarcações). Estas ações resultaram em 1.532 veículos (265 carros e 1.267 motocicletas) recuperados, 1.589 armas apreendidas (909 armas de fogo e 660 armas brancas) e 2.153 apreensões de drogas.

Ainda como resultado das ações operacionais, 8.568 pessoas foram presas e 1.737 menores apreendidos. Além do policiamento rotineiro, 9.670 operações foram colocadas em prática como estratégia para intensificar o enfrentamento à criminalidade.

O coronel Ulysses Araújo, comandante-geral da PMAC, considera os resultados positivos e diz que o objetivo é melhorar ainda mais. “Precisamos ter de volta a sensação de segurança, a paz social. Já no dia 3 iniciamos a Operação Fecha Fronteiras e, nesta segunda fase, vamos intensificar as ações, estendendo aos bairros onde o índice de criminalidade é maior”.

Várias ações de caráter preventivo também foram realizadas em todas as áreas abrangidas pelas unidades da corporação. Destas, somam 469 visitas solidárias, seja a comércios ou residências, 201 reuniões comunitárias e 3.625 visitas e palestras em escolas.

Os projetos sociais geridos pela PMAC alcançaram mais de 250 jovens em todo o estado. Especificamente, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) teve amplo alcance em 2019, que resultou no atendimento de 12.835 alunos na capital e no interior do Estado.

Operação Papai Noel

Na ocasião, também foram divulgados os dados da Operação Papai Noel, realizada entre os dias 20 de novembro de 2019 a 2 de janeiro de 2020, com o objetivo de intensificar o policiamento durante o período das festas de fim de ano.

Somente nesta ação, 86% dos veículos roubados foram recuperados, 36 pessoas foram presas e seis menores apreendidos. Foram realizadas ainda 8.900 abordagens: 2.400 a usuários de transporte coletivo e 6.500 a pessoas a pé. Já os veículos abordados, totalizam 18.188, sendo 308 ônibus, 14.409 carros, 1.978 motocicletas e 1.493 bicicletas.