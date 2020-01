“Tivemos um aparato melhor, com mais viaturas nas ruas, mais policiamento, então a Operação Papai Noel trouxe um resultado muito positivo na questão ação presença e, logicamente, ajudou muito a diminuir os índices de crimes, principalmente o de roubos de veículos e também a recuperação dos veículos que foram roubados”, afirmou o comandante da PM-AC, coronel Ulysses Araújo.

No lançamento da operação, o comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Ulysses Araújo, afirmou que a ação foi adiantada no Acre para garantir a presença “maciça” de policiais nas ruas do estado.