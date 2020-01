Uma importante parceria firmada no final da tarde desta terça-feira, 7, entre o secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE), professor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz e o diretor-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (Emater/AC), Tião Bocalom, vai ajudar a despertar a vocação econômica do Estado.

Trata-se do Projeto Horta na Escola, que será desenvolvido no início do ano letivo, em fevereiro, e começará pelas seis escolas da rede localizadas no bairro Cidade do Povo. A ideia é, além de contribuir para o aprendizado dos alunos, também voltar a atenção dos estudantes para as ações e atividades econômicas que podem ser desenvolvidas no campo.

De acordo com o secretário Mauro Sérgio, será um projeto voltado para o desenvolvimento de habilidades dos alunos no que diz respeito as hortas escolares. “Acreditamos que estaremos contribuindo para que nossos alunos cresçam e desenvolvam as suas potencialidades”, disse.

De imediato, a criação de hortas orgânicas de modo sistemático nas escolas acreanas irá contribuir para a diversificação da merenda escolar, pois o que for produzido pelos alunos será consumido nas próprias escolas. A SEE caberá entrar com a estrutura física na parceria e a Emater com os técnicos que estarão auxiliando os professores nas escolas.

Além das hortas orgânicas, o governo do Estado, por meio da SEE, está construindo e criando escolas agrícolas vocacionadas. As duas primeiras serão construídas nos municípios de Acrelândia e Mâncio Lima. “Em Acrelândia adotaremos pela primeira vez o modelo da alternância, uma escola voltada inteiramente para a formação de jovens para o mundo da agricultura, com os mais variados cursos técnicos e agrícolas”, explicou o secretário.

Já o diretor da Emater, Tião Bocalom, destacou que o campo está “envelhecido”, sendo necessário despertar na juventude o interesse pelas atividades do campo. “Nesse projeto vamos dar o suporte técnico para despertar na juventude o desejo de tirar o sustento a partir da própria terra”, afirmou.