A onda de violência crescente não dá trégua no estado do Acre e a cada dia mais mortes pela onda de violência dominado pelas facções criminosas são contabilizados.

Somente nos primeiros 7 dias de 2020, pelo menos 9 pessoas , a maioria jovens com idade entre 15 e 20 anos foram assassinados.

A tal sensação de segurança que pautou a principal bandeira da campanha eleitoral do atual governo, ainda não saiu do papel e enquanto isso, a população se protege como pode.

Numa rápida enquete realizada pelas ruas centrais da capital acreana, o Portal Ecos da Notícia, entrevistou 30 pessoas, das quais, todas elas pedindo para não serem identificadas, por questão de segurança, afirmam que já foram vítimas da violência ou tem algum parente ou amigo que foi assaltado ou ameaçado de morte.

Nem mesmo as operações policiais desencadeada nos últimos dias tem intimidado as fações do crime e mesmo agentes públicos ou familiares destes, não estão livres de serem assaltados ou algo pior.

A última ocorrido por exemplo, um adolescente de 16 anos foi morto com um tiro no peito ao tentar assaltar familiares de um policial na tarde de ontem terça-feira (7).

O fato aconteceu no Bairro João Eduardo II, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Muito embora, as forças de segurança pública acreana venham apresentando números demonstrando que os índices de criminalidade tem diminuido no estado, infelizmente a realidade nua e crua dos fatos, desmentem tais argumentos.

Confira os números reais sobre assassinatos no estado do Acre, entre os dias 1° a 7 de janeiro de 2020;

1 – Amanda Silva Barbosa | Bairro Santa Inês – Rio Branco | 01/01

2 – Bismarque Araújo | Comunidade Rio Cruzeiro do Vale – Porto Walter | 02/01

3 – Felipe Ramon | CIdade do Povo – Rio Branco | 03/01

4 – Rosemilda Oliveira da Silva | CIdade do Povo – Rio Branco | 03/01

5 – Roselho dos Santos Moura | Ramal do Mutum – Rio Branco | 05/01

6 – Ítalo da Silva Charife | Bairro Conquista – Rio Branco | 05/01

7 – (Não identificado) | Jardim Primavera – Sena Madureira | 06/01

8 – Stanley Fernandes | Bairro Conquista – Rio Branco | 07/01

9- (Não identificado) adolescente de 16 anos morto com um tiro no peito durante um assalto-Baixada da Sobral.(07/1)

MAIS NÚMEROS

Paralelo o número absurdo de mortes registrados nos primeiros dias do ano mencionados acima, na manhã desta quarta feira 8, o comando Geral da Polícia Militar do Acre, convocou a imprensa para falar dos resultados da Operação Papai Noel.

Segundo os registros oficiais do PMAC, foram realizados mais de 25 mil abordagens durante a operação.

A ação militar, teve início no dia 20 de dezembro de 2019 e com término no último dia 6 de janeiro de 2020.

Segundo os dados oficiais divulgados à imprensa, as abordagens resultaram na prisão de 35 pessoas, apreensão de seis menores, além de armas, drogas e na recuperação de carros.

Conforme os dados, foram abordados 308 ônibus, 2,4 mil passageiros e 6,5 mil pessoas que estavam a pé.

Outros 14,4 mil veículos, mais de 1,4 mil ciclistas e quase 2 mil motocicletas também foram abordados durante a operação.

A Polícia Militar informou ainda que 86% dos veículos roubados foram recuperados nesse período.