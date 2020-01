O delegado Roberto Lucena, coordenador da Delegacia de Combate ao Narcotráfico (Denarc), apresentou o resultado de uma grande apreensão de drogas na manhã desta quarta-feira (8), na sede da especializada no Bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

Segundo o delegado, os agentes conseguiram prender 6 pessoas com mais de 30 quilos de drogas, sendo 5 quilos de maconha e 25 quilos de skunk.

As drogas estavam sendo transportadas pelos próprios traficantes com auxílio de “batedores” (pessoa que vinha na frente para informar se havia barreira policial).

Essas drogas não ficariam no Acre, segundo o delegado, seriam levadas para a região Sudeste do país. Mostrando que o estado é um grande corredor de droga para o País.

“Foi uma ação bem exitosa dos nossos policiais civis, que estava bastante tempo atrás desses traficantes e conseguiram fazer a prisão dos mesmos em flagrante delito”, disse o delegado Lucena.

As prisões aconteceram no município de Capixaba e na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, sendo que no interior foram os 25 quilos de skunk e na capital 5 quilos de maconha.

Todos os envolvidos e as drogas apreendidas foram levadas para a sede da Denarc e agora estão à disposição da justiça.