Enquanto no mundo civilizado e constituído , onde conhecemos, praticamos e defendemos o que chamamos de Direitos Humanos, entre as facções do crime, não existem regras, leis, piedade entre eles “o direito dos manos”.

A prova cabal, são execuções brutais quase que diárias, que se tornaram viral nas redes sociais, dos já conhecido pela policia e as forças de segurança pública , simplesmente como os “Tribunais do Crime”.

O vídeo mais recente, que circula em vários grupos de Whatsapp e até no Facebook, mostra um rapaz sendo castigado, segundo as próprias imagens e áudio comprovam, recebe várias ripadas, acusado de ter furtado uma simples bicicleta.

Aparentemente, o caso aconteceu no município de Tarauacá, (interior do Acre), cidade a qual encontra-se praticamente dominada pelas facções criminosas, em disputa insana e sangrenta por território para o tráfico de drogas.

Embora tenham conhecimento de tais atos brutais, contra a vida humana e a integridade física das “vitimas”, até o momento, nenhuma autoridade constituída legal, se manifestou sobre os vários casos de assassinatos, sejam eles praticados pelos “tribunais do crime”, que sentenciam com decaptações e casos de tortura e violência brutal.

Veja o video. (Imagens fortes):