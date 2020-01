Como parte das ações planejadas para a Segurança Pública no Acre, o Conselho do Sistema Integrado de Segurança Pública (Consisp) decidiu na manhã desta terça-feira, 7, sobre a implantação da Base Integrada de Segurança Pública (Bisp) que funcionará agregada à delegacia da 2ª Regional, no conjunto habitacional Cidade do Povo.

O novo modelo de policiamento comunitário contará com equipes de policiais militares e civis trabalhando em ações conjuntas, sejam repressivas, ostensivas ou preventivas.

A Base I, que será instalada na Cidade do Povo no dia 3 de fevereiro, é um projeto piloto que será levado a outras regiões de Rio Branco, com a possibilidade de implantação em outros municípios.

De acordo com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos, a Bisp vai trazer agilidade nas ações na localidade e arredores e servirá como uma referência para quem buscar apoio. A instalação da unidade de segurança na cidade é mais uma estratégia para intensificar o patrulhamento e integrar as forças de segurança do estado que já vem dando resultados positivos, como a redução dos índices de violência.

“Temos um mapeamento de todas as zonas quentes, como chamamos as áreas de maior incidência de crimes em Rio Branco, e são essas zonas em que estamos dispersando uma maior atenção. A Bisp é mais uma ferramenta nas ações integradas de combate à criminalidade e a sua primeira unidade será implantada no dia 3 de fevereiro na Cidade do Povo. Ela servirá de modelo para novas bases em outras regionais e também em municípios do Acre”, enfatizou o secretário.

Paulo Cézar esclareceu ainda que a Bisp reforçará os trabalhos realizados na delegacia da 2ª Regional atuando com ações repressivas, ostensivas, preventiva e também como Polícia Comunitária.

“Primeiro temos que deixar bem claro que a 2ª Regional continuará existindo e a Bisp será integrada à estrutura da Delegacia. Essa unidade estará atuando mais próxima da comunidade, mas também estará realizando ações de ordem repressiva e ostensiva”, esclareceu Paulo Cézar.

A Bisp contará com o contingente de policiais civis e militares e quando necessário terá integrada às equipes policiais penais e bombeiros militares.